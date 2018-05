Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a fost ranita in urma unui incident armat produs luni dupa-amiaza in oraselul britanic Oxford, situat in apropiere de Londra, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate britanice.Zona Castelului Oxford / Stagecoach a fost izolata.

- Un incident, catalogat de anumite surse drept atentat, a avut loc, in urma cu putin timp, in Canada, la Toronto, potrivit stiripesurse.ro. O camioneta a intrat in multime, pe trotuar, si a provocat ranirea a 10 persoane.Deocamdata atacatorul se afla in libertate.Incidentul a avut loc chiar in centrul…

- Un avion aparținand companiei american Southwest Airlines a fost nevoit sa aterizeze de urgența pe aeroportul din Philadelphia, marți, avand o parte din fuzelajul de pe motorul stang rupta și o fereastra avariata.

- Cel puțin 3 persoane au fost ucise si 50 au fost ranite, astazi, in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia. Politia locala…

- Politistii din San Bruno, California, au raspuns unui apel din partea angajatilor Youtube care au relatat pe retelele sociale ca au auzit mai multe focuri de arma in interiorul sediului, relateaza Business Insider. Un martor a declarat ca cel putin o persoana a murit.

- Incidentul s-a produs in timpul noptii, in orasul Schertz, aflat la o ora de orasul american Austin, unde alte patru bombe au fost detonate in ultimele saptamani.Biroul Federal de Investigatii (FBI) a informat ca pachetul ar fi putut fi trimis de acelasi individ care a comis si celelalte…

- Cel putin o persoana a fost ranita, dupa ce un colet in care se afla o bomba a explodat la un sediu al companiei FedEx, aflat in apropierea orasului San Antonio din statul Texas, a anuntat Departamentul de Pompieri, informeaza site-ul postului BBC.

- Incident violent in plina zi, la Arad. O femeie a ajuns la spital, iar politistii incearca acum sa dea de urma agresorului acesteia, despre care sunt informatii ca ar fi dat bir cu fugitii cu tot cu o suma de bani din magazinul pe care l-a “vizitat”. Incidentul a avut loc duminica, in zona garii din…