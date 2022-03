Un nor de praf saharian traversează din nou România Un nor de praf saharian traverseaza din nou țara noastra. Timp de doua zile, particulele de praf roșiatic se pot depune in vestul, centrul și nordul țarii, mai ales cand ploua. Depunerile de praf saharian pot fi observate atunci cand ploua. Așa s-a intamplat și la Oradea vineri dimineața, unde oamenii și-au gasit mașinile acoperite de un strat fin de praf. Aerul tropical, incarcat cu particule poluante, vine din nordul Africii. Norul de pulberi a acoperit sudul si sud-estul Europei, inclusiv țara noastra, insa la noi concentrațiile sunt mai reduse. Și vineri s-ar mai putea depune particule, in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

