Un neurolog aruncă miturile în aer: Fumatul și cafeaua sunt factori de protecţie pentru o anumită boală Fumatul și cafeaua sunt adesea privite ca obiceiuri nesanatoase și chiar daunatoare sanatații noastre. Cu toate acestea, in ceea ce privește o boala neurologica ce afecteaza din ce in ce mai mulți oameni in etate, aceste doua subiecte controversate pot genera insa discuții aprinse și chiar surprize. Mai mult, un neurolog roman vine sa arunce in aer miturile conform carora cele doua substanțe ar fi total daunatoare, declarand ca țigarile și cafeaua sunt factori de protectie pentru o anumita boala. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Exista multe discuții și controverse in jurul efectelor consumului de cafea și a fumatului asupra riscului de a dezvolta boala Parkinson. Deși ambele obiceiuri sunt adesea asociate cu riscuri de sanatate serioase și deseori sunt descurajate, studiile științifice au ajuns la concluzii surprinzatoare…

