- Un comandant de nava din Romania, in varsta de 60 de ani, a fost reținut in portul cipriot Vassiliko, pe motiv ca, anul trecut, nava la a carei comanda se afla a operat in portul cipriot ocupat de partea turca. Sindicatul Liber al Navigatorilor cere intervenția Guvernului in acest caz. Sindicatul…

- Potrivit unui comunicat al MAE, Bogdan Aurescu este primul oficial al Uniunii Europene ce viziteaza Republica Moldova dupa alegerile anticipate din 11 iulie 2021.Programul de la Chișinau al ministrului roman de externe va include o intrevedere cu Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, precum și…

- Elevii din Romania au decis sa depuna plangere penala pe numele ministrului Educației, fiind nemulțumiți de mai multe aspecte care nu par a fi tocmai roz, in ceea ce privește educația din țara noastra. In principiu, liderii elevilor romani sunt deranjați de faptul ca nu a fost respectata ordonanta referitoare…

- "Motivul principal care sta la baza deciziei de desfiintare si care a fost invocat de domnul ministru Catalin Drula, ca acea "barca" nu a putut sa iasa din port pentru interventia si salvarea vietii omenesti pe mare in speta incidentului in care a fost supusa nava ucraineana, consideram ca domnul ministru…

- Compania de Drumuri a platit constructorilor care lucreaza sau au lucrat la realizarea de autostrazi si reabilitarea de drumuri nationale despagubiri in valoare de 686 de milioane de lei, incepand din 2019 si pana in prezent.

- Loturile 2 si 3 din Autostrada Sibiu – Pitesti sunt proiecte gigantice pentru Romania, care costa fiecare cate 1 miliard de euro, a declarat ministrul Transporturilor, Catalin Drula. „​Avem niste licitatii foarte mari in derulare, care sunt cu precalificare, fiind licitatii restranse, a declarat Catalin…