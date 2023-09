Stiri pe aceeasi tema

- Multe detalii despre presupusa prabusire a avionului in care a murit seful gruparii paramilitare ruse Wagner Evgheni Prigojin ”raman necunoscute”, declara joi un purtator de cuvant al Guvernului francez, Olivier Veran, relateaza CNN.”Nu cunoastem inca conditiile in care a avut loc prabusirea. Putem…

- Altar este una din cele mai cunoscute și apreciate trupe de Metal din Romania. Formația s-a inființat in anul 1991 in orașul Cluj-Napoca și de atunci și-a creat un nume pe scena rock-ului romanesc, a cantat pe scena cu nume precum Ian Gillan, Uriah Heep sau Anathema. Altar este cu grup muzical cu o…

- Un militar francez a murit duminica in Irak, au anunțat autoritațile din Franța, potrivit Reuters.Un militar din Franța a murit in Irak, unde era detașat intr-o misiune de antrenament, a anunțat guvernul francez, conform mediafax. „Nicolas Latourte și-a pierdut viața la datorie", a declarat…

- Puya a oprit muzica in timpul unui concert pe care il susținea, pentru a-i atrage atenția unui agent de paza care ii impingea pe spectatori. Artistul a primit ropote de aplauze ca urmare a reacției lui.

- Cel putin sase persoane au murit si peste 50 au fost salvate dupa ce o barca plica cu migranti, care incerca sa traverseze Canalul Manecii din Franta spre Marea Britanie, s-a rasturnat sambata dimineata, au declarat autoritatile locale, citate de Reuters, potrivit news.ro. Primarul local Franck Dhersin…

- Un adolescent in varsta de 17 ani si-a pierdut viata si o tanara de 19 ani a fost grav ranita intr-un accident produs in noaptea de sambata spre duminica intr-un parc de distractii dintr-o statiune de pe litoral in sudul Frantei, a anuntat Raphael Balland, procurorul general din Beziers, relateaza AFP,…

- Cel puțin un om a murit și 15 au fost raniți in nord-vestul Elveției, in urma unor furtuni și tornade. Cea mai afectata a fost regiunea Neuchatel, de la granița cu Franța. Și Berlinul a fost devastat de o furtuna de proportii.

- Scriitorul Milan Kundera, autorul romanului ''Insuportabila usuratate a fiintei'', a murit la 94 de ani. El și-a parasit țara natala pentru Franța in 1975, dupa ce a fost expulzat din Partidul Comunist Cehoslovac.