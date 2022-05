Un muncitor român a murit în Spania, în urma unei explozii puternice la o staţie de biodiesel Un muncitor roman a murit in Spania in urma unei explozii puternice la o statie de biodiesel. Explozia a avut loc intr-unul dintre cele patru rezervoare de petrol. Vorbim de un roman in varsta de 41 de ani. Acesta era stabilit de mai multi ani in Spania, impreuna cu familia, cu sotia si cei doi copii. In urma acestei explozii, romanul in varsta de 41 de ani si-a pierdut in viata ei, dar si un alt barbat in varsta de 30 de ani. Tragedia a avut loc la aceasta statie cand unul dintre rezervoarele incarcate cu biodiesel a explodat. Langa acest rezervor mai erau alte trei rezervoare cu titei, insa… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un muncitor roman, in varsta de 41 de ani, a murit, dupa ce o stație de biodiesel a explodat. Tragedia a avut loc intr-o zona industriala a unui oraș din Spania. Și fiul patrolului și-a gasit sfarșitul. Alte 24 de persoane au fost ranite. Barbatul era plecat in strainatate alaturi de soție, dar și de…

- Un barbat din Iași a avut parte de o moarte groaznica. Primele informații arata ca muncitorul a fost calcat de o mașina, dupa e a scos capul dintr-un canal in care facea verificari. Tragedia a avut loc langa o gradinița.

- Femeia de 42 de ani care a decedat ieri (13 mai), in accidentul dintre Apa și Seini, este din orașul Livada. Tragedia a fost provocata de un tanar de 28 de ani, care a patruns cu mașina pe contrasens. Din primele cercetari efectuate polițiștii au stabilit ca un tanar de 28 de ani care conducea […]

- Un tren a deraiat, luni, 9 mai, in apropiere de capitala Austriei, accidentul feroviar soldandu-se cu zeci de victime. Tragedia a avut loc in jurul orei 18:00, ora locala, in apropierea orașului Munchendorf, transmite Deutsche Welle. Potrivit informațiilor, o persoana si-a pierdut viata și aproape 30…

- Un copil in varsta de patru ani din judetul Brasov a murit, dupa ce s-a inecat, luni dupa-amiaza, intr-un bazin in care se afla Tomoxan, un insecticid puternic folosit pentru despaducherea oilor, transmit reprezentanții IPJ Brașov.Tragedia a avut loc la o ferma din localitatea Ticusul Nou, unde copilul…

- Baritonul Nicolae Constantinescu a murit sambata, la varsta de 84 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP…

- Cel puțin patru explozii au avut loc in Kiev dupa ora 2.00 The post EXPLOZII puternice in Kiev, in aceasta dimineața – S-a tras și langa metrou, unde sunt 15 mii de oameni – VIDEO appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: EXPLOZII puternice in Kiev, in aceasta dimineața – S-a tras și…

- Razboiul din Ucraina și luptele grele aduc vești triste. Vitaliy Sapylo, un ofițer in varsta de 21 de ani și comandant de tanc, a murit in urma cu doua zile, in incercarea de apara Kievul. Tanarul este considerat erou al țarii pentru ca a luptat pana in ultima clipa.