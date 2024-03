Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani, din satul Vlasceni, comuna Potlogi, s-a aflat la un pas de moarte, sambata dupa-amiaza! Acesta a fost transportat de urgența la spital cu un elicopter SMURD, dupa ce s-a izbit ci motociclul de o podișca. Accidentul a avut loc pe strada Dealului, dupa ce barbatul a pierdut controlul…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in Vișina. Din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit ca o femeie, de 45 de ani, din comuna Șelaru, in timp ce ar fi condus un autoturism pe DJ 611, in localitatea Vișina, ar…

- Nu degeaba vor sa interzica șoferilor tineri sa conduca mașini puternice. Un tanar de 18 ani a reușit performanța de a baga un alt șofer in spital. S-a intamplat in județul Bistrița-Nasaud, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița fiind direcționați aseara, prin apel 112, la un accident de circulație…

- Marti, 06 februarie, la ora 08.37, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca, pe D.J. 184, la ieșire din localitatea Șurdești spre Cavnic, a avut loc un accident de circulație soldat cu victime. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca, un autoturism…

- ”La data de 04.02.2024 , in jurul orei 20:12,.politistii Sectiei 1 Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Marasesti din Timisoara, la Teatrul German, o persoana a fost ranita”, a transmis IPJ Timis. Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca in timpul unui spectacol, un…

- La data de 3 februarie a.c., in jurul orei 11.45, polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Puchenii Mari au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca doi barbați se imbrancesc pe o strada din comuna Puchenii Mari. In baza sesizarii, polițiștii s-au deplasat la fața locului, din primele…

- Politistii din Mures au deschis o ancheta si fac cercetari pentru vatamare corporala din culpa dupa ce o femeie a reclamat ca mama sa, internata la un spital din Reghin, are oasele ambelor brate rupte. Rudele femeii internate au observat pe bratele femeii echimoze, atunci cand ai vizitat-o la spital,…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in Cluj-Napoca, cand doi minori au fost loviți de o mașina pe trecerea de pietoni. Aceștia au fost transportați la spital. La data de 3 ianuarie a.c., in jurul orei 14.45, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier produs la intersecția dintre strada…