- Un sofer a lovit o minora pe un drum comunal din judetul Arad si a parasit locul accidentului. Fata a fost transportata la spital. Incidentul a fost raporat politistilor din Ineu ieri seara, in jurul orei 21.40. Din cercetari a reieșit ca un barbat de 30 de ani, din Seleuș, in timp ce conducea pe […]…

- Inca un accident grav intr-un municipiu din vestul tarii. Ieri seara doua autoturisme s-au ciocnit in municipiul Petrosani, din judetul Hunedoara, iar unul dintre acestea a ramas rasturnat cu rotile in sus pe carosabil. Doua persoane au fost ranite in urma incidentului. Una dintre victime prezenta leziuni…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 66, in zona localitații hunedorene Livadia unde, dupa coliziunea dintre doua automobile, una dintre mașini s-a rasturnat. Acesta este al doilea accident cu mașina rasturnata petrecut astazi in județul Hunedoara. „De urgența, spre locul indicat s-au…

- Accident de circulație, joi dupa-amiaza, pe DN 7, in apropiere de localitatea hunedoreana Aurel Vlaicu, unde un șofer in varsta de 82 de ani s-a rasturnat cu mașina in afara parții carosabile. „Pompierii Detașamentului Oraștie au intervenit in urma cu puțin timp, cu o autospeciala de stingere cu apa…

- Doua persoane aflate pe un scuter au murit, marți, pe o șosea din județul Hunedoara, dupa ce s-au izbit de un excavator. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 76, localitatea Brad, județul Hunedoara, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate…

- Accident de circulație astazi, in jurul orei 12:40, pe DN 76, in zona localitații hunedorene Brad. Un motociclist a pierdut controlul vehiculului și a intrat pe contrasens, unde s-a ciocnit de o duba. „Politistii ajunși la fața locului au constatat ca un barbat in varsta de 38 de ani, cetațean ceh,…

- Accident pe o șosea din vestul țarii, in aceasta dupa-amiaza. In jurul orei 14:50, polițiștii hunedoreni au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat a cazut cu bicicleta de pe podul din zona Blooming de pe DJ 687, la intrarea in municipiul Hunedoara. „Polițiștii rutieri care s-au deplasat la…

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata in judetul Arad, intre Gurba si Cermei, unde o masina si o autoutilitara s-au ciocnit frontal. O victima a ramas incarcerata in urma impactului. Pompierii din Ineu au intervenit la fata locului cu un echipaj de descarcerare, pe DJ 709, unde traficul a…