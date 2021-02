Un mort şi 10 răniţi într-o serie atacuri cu cuţite în sudul Londrei Un barbat a murit si alte zece persoane au fost ranite intr-o serie de cel putin cinci atacuri cu cutitul produse in sudul Londrei in noaptea de vineri spre sambata, informeaza dpa si Reuters. Doi dintre cei raniti in urma incidentelor din Croydon se afla in stare critica, a precizat politia metropolitana. Un presupus atacator si o victima au fost retinuti, a mentionat politia. Potrivit autoritatilor, nu exista informatii care sa indice ca a existat o legatura intre incidentele semnalate. Au fost „o serie de altercatii inutile si extrem de violente, inclusiv una care s-a soldat in mod tragic cu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

