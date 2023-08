Un minor de 14 ani i-a cerut bunicii bani de mâncare, dar și-a cumpărat substanțe interzise Jandarmeria din Braila a depistat un minor de 14 ani care avea un pliculeț sigilat in care se afla o substanța alba cristalizata. Un copil i-a cerut bunicii bani de mancare, insa si-a cumparat substanțe posibil interzise, arata sambata Jandarmeria, conform Agerpres. Potrivit sursei citate, vineri, la Braila, echipajul de jandarmerie a depistat un minor in varsta de 14 ani care avea asupra sa un pliculet sigilat. In pliculet se afla o substanta alba cristalizata. A fost identificata bunica minorului, aceasta fiind tutorele legal, iar in prezenta femeii copilul a povestit ca i-a cerut acesteia bani… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

