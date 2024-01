Stiri pe aceeasi tema

- Radu Dragușin, 21 de ani, a incheiat 2023 la inalțime, declarat omul meciului Genoa - Inter (1-1) și de Gazzetta, și de Corriere dello Sport. A inscris al doilea sau gol in acest sezon de Serie A. Toți oficialii „Grifonului” spera ca stoperul sa semneze un nou contract la clubul rossoblu, fapt confirmat…

- Ionuț Radu (26 de ani) a fost ales cel mai mare eșec pe postul de portar, in formația-tip publicata de Gazzetta dello Sport, care a luat in calcul jucatorii transferați din 2000 incoace care n-au lasat nicio urma in elita fotbalului italian. „Are calitați, dar trebuie sa se regaseasca”, a explicat cotidianul…

- Parchetul antidoping italian a cerut o suspendare de patru ani pentru jucatorul formatiei Juverntus Torino, Paul Pogba, care a fost depistat pozitiv la testosteron in luna august, informeaza, joi, Gazzetta dello Sport.Campionul mondial din 2018 a fost depistat pozitiv la testosteron cu ocazia meciului…

- George Pușcaș (27 de ani) a „impușcat” un 5 in Gazzetta dello Sport la prima sa titularizare din acest sezon la Genoa. „Nu și-a mai revenit dupa golul ratat incredibil in primele secunde!”, a scris cotidianul roz. Care i-a dat 5,5 colegului Radu Dragușin, și el integralist contra lui Frosinone (1-2).…

- Radu Dragușin (21 de ani) a aparut in Gazzetta dello Sport intre revelațiile saptamanii trecute datorita și primului sau gol marcat in Serie A in partida cu Verona (1-0).„Este un aparator foarte bun, și din punct de vedere fizic, dar și al citirii jocului”, a comentat cotidianul roz. Seria bunelor evoluții…

- Tehnicianul Rudi Garcia va fi demis de la Napoli, anunta presa italiana, dupa ce echipa napoletana a pierdut cu Empoli, scor 1-2, in etapa a 12-a din Serie A, potrivit news.ro.Cu aceasta a treia infrangere a sezonului, totul s-a terminat pentru Rudi Garcia, al carui post pe banca este amenintat de…

- Radu Dragușin (21 de ani), integralist in apararea celor de la Genoa, a primit nota 7 in Gazzetta dello Sport pentru evoluția contra Veronei. „Și-a impins echipa de la spate și a inscris. Dreptul sau decisiv a deblocat jocul. Eficient in faza defensiva, ofertant pe atac”. Selecționerul Edi Iordanescu…

- Radu Dragușin (21 de ani), integralist aseara in meciul caștigat de Genoa (1-0) cu Salernitana, a avut din nou o prestație apreciata in presa italiana. „Mereu atent pe faza defensiva. Prima ocazie de gol a gazdelor i-a aparținut”, a comentat agenția Tuttomercatoweb.com, care i-a acordat not 6,5. Radu…