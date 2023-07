Un meteorit a fost văzut pe cer în vestul ţării Un meteorit ar fi cazut in Romania marti seara. Meteoritul a pus in stare de alerta salvamontistii din Hunedoara si Gorj. Salvatorii au crezut initial ca este vorba de un avion. „Dupa ce, in zona Lupeni-Uricani, pe cer a fost observata o lumina puternica, cu flacara si zgomot, care s-a deplasat in mare viteza catre […] Articolul Un meteorit a fost vazut pe cer in vestul tarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

