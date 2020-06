Stiri pe aceeasi tema

- "Sa ma prezint pt cei care nu ma cunosc,sunt medic primar infectionist la Iasi si tratez de mai bine de 3 luni doar Covid-19. Am urmarit declaratia recenta a d-lui Ministru Tataru vis-a-vis de cazurile de reinfectare (3 la numar)de la Sibiu.In cunostinta de cauza trebuie spus ca sunt mai multe in Romania(unele…

- Grecia isi va deschide granitele pentru turistii din 29 de tari incepand cu data de 15 iunie, fara masuri de carantina. Dar vizitatorii straini vor fi testați prin sondaj pentru COVID-19, a anuntat vineri Ministerul grec al Turismului, relateaza agentiile Reuters si EFE.

- Mai mulți medici romani, care au tratat in aceasta perioada exclusiv pacienți de Covid-19, avertizeaza ca pericolul nu a trecut și recomanda prudența maxima. Personalul medical din Sibiu, care a stat in linia intai vreme de doua luni de zile, susține ca preventia este mai buna decat tratamentul bolii.

- Obligati sa stea mai mult acasa, europenii se revolta. Oameni din mai multe tari de pe continent au iesit in strada, protestand impotriva incalcarilor drepturilor si libertatilor civice, in contextul restrictiilor impuse de pandemia de Covid-19. (foto: Getty Images – Londra, 17.05.2020) Covid-sceptici…

- Un mare producator de conserve din Romania, Scandia Food, asigura consumatorii ca produsele sale nu contin COVID-19, dupa ce cativa angajati ai fabricii din Sibiu au fost depistati cu noul coronavirus, potrivit informatiilor furnizate joi AGERPRES de catre companie si Directia de Sanatate Publica…

- Ministrul Apararii, Alexandru Pinzari, a adresat un mesaj de mulțumire autoritaților romane pentru implicarea in lupta cu COVID-19 in R. Moldova. „Avem obligația morala sa le mulțumim celor 42 de medici și asistenți medicali militari din Romania, care au venit, la sfirșitul saptaminii trecute, sa ne…

- 82 este numarul deceselor COVID-19 confirmate si inregistrate in Romania. Lor li se adauga 19 romani care au murit in strainatate. Este un numar mai mult decat dublul celui din urma cu doua zile. Statistica oficiala mai arata ca a crescut cu 62 numarul pacientilor de la terapie intensiva, dintre care…

- In asteptarea valului de pacienti cu Covid-19, un spital judetean a luat masura de a-si proteja personalul in aceasta perioada in care patologia inca nu a aparut in unitatea sanitara, regandind modul de lucru si permitand angajatilor sa-si recupereze concediile neefectuate si zilele libere din 2018…