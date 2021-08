Un membru AUR, angajat al Senatului, a fost prins de SPP cu cannabis

Stiri pe aceeasi tema

- George Simion, liderul AUR, reacționeaza la știrea ca purtatorul de cuvant al partidului, Mircea Gheorgheosu, a fost depistat, joi, in cladirea Parlamentului, cu o cantitate mica de droguri asupra sa. Simion face trimiteri subtile la zvonurile legate de premierul Cițu, cel care a refuzat sa raspunda…

- Un angajat din legislativ a fost prins la intrarea in Parlament cu un pliculeț suspect. Cei de la SPP au chemat imediat poliția sa-l percheziționeze, dupa ce au observat la controlul de securitate un obiect mic, dreptunghiular, in bagajul acestuia.

- Mircea Gheorgheosu, parlamentar din cadrul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), purtator de cuvant al formațiunii politice, a fost prins de SPP la intrarea in sediul Parlamentului cu o punguța in care avea cannabis. Purtatorul de cuvant al AUR, Mircea Gheorgheosu, a fost depistat, vineri, in cladirea…

- Președintele Klaus Iohannis iși dorește remanierea ministrului Justiției, Stelian Ion, potrivit informațiilor G4Media.ro. Deocamdata, Stelian Ion este susținut de liderii USR PLUS, iar o incercare de remaniere fara acordul partidului sau ar putea provoca o criza guvernamentala mult mai profunda decat…

- Republica Moldova trebuie sa isi continue drumul european, a transmis Dragu intr-un mesaj postat pe Facebook. ”Zi cruciala pentru cetatenii Republicii Moldova. Astazi, fiecare vot pentru alegerile parlamentare decide cum va arata viitorul: un stat cuprins de coruptie sau o tara proeuropeana care lupta…

- Horia Grigorescu, fostul șef al Poștei Romane, a explicat, marți seara, intr-un discurs la alegerile pentru șefia filialei Sector 4, cum a transformat instituția dintr-una ”roșie” intr-una liberala, potrivit G4Media. O reacție a veni și din partea lui Ciprian Teleman, ministrul Cercetarii, Inovarii…

- Pompierii din Michigan au salvat marți un pui de raton, dupa ce și-a prins capul intr-un capac de canalizare, scrie CNN . Harrison Township Pumpers Local 1737 a postat pe Facebook ca echipajele de intervenție au folosit mai multe instrumente pentru a elibera animalul. Ratonul nu a fost ranit, au comunicat…