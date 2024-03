Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a primit o amenda uriașa și o interdicție de șase luni de a conduce, dupa ce poliția l-a prins cu un permis de conducere fals pe care l-a achiziționat de pe internet. E vorba despre un șofer roman, relateaza cotidianul regional Provinciale Zeeuwse Courant. Inculpatul este de origine romana…

- Fostul prefect de Gorj, Dan Ilie Morega, a fost prins din nou in trafic fara permis de conducere. Este a patra oara in ultimele doua saptamani. Are deja trei dosare penale deschise și risca inca unul.

- La data de 16 februarie a.c., in jurul orei 02.20 dimineața, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 1 Poliție, in cadrul unei acțiuni specifice de control, au efectuat semnal de oprire unui autovehicul, care circula pe Calea București. Conducatorul auto nu a respectat dispozițiile…

- Politia din Marea Britanie a oprit un barbat care alerga cu un figider prins pe spate in Stevenage, Hertfordshire.Cu toate acestea , s-a dovedit ca acesta nu era un fugar, el se antrena pentru un maraton. Daniel, barbatul in cauza, a eplicat ca folosea frigiderul, pentru a se antrena pentru maratonul…

- Un moldovean și-a cumparat un permis de conducere romanesc, iar la trecerea frontierei de stat a fost informat ca este falsificat. In cauza, polițiștii de frontiera au inițiat cercetari pe numele moldoveanului, anunța Poliția de frontiera.

- Un tanar din Norvegia a fost depistat la trecerea fronterei de stat cu un permis de conducere falsificat. Din declarații s-a aflat ca strainul ar fi cumparat documentul, oferind unui intermediar o suma de 1800 (CHF) franci elvețieni.