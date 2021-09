Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au fost rapuse de Covid-19 in ultimele 24 de ore, anunța Ministerul Sanatații. Dintre victime, cea mai tanara este o femeie de doar 42 de ani. Șase oameni au decedat pe paturile Institutului de Medicina Urgenta din Chișinau, iar alții doi - in Spitalul Clinic din Balți. In total, de la…

- RESITA – In calitate de fost director al DSP Caras-Severin, medicul chirurg a tinut sa precizeze cum stau lucrurile in privinta sporurilor acordate in sistemul sanitar! Explicatiile lui Romeo Dumitrescu contrazic, in primul rand, afirmatiile dr. Paul Purea in legatura cu sporurile de risc epidemiologic…

- Israelul intenționeaza sa impuna noi restricții de sanatate pentru a combate Covid-19, din cauza creșterii contaminarilor, potrivit unei declarații a Biroului Primului Ministru, citeaza AFP.Conform acestui plan propus împreuna de premier cu ministrul Sanatații și ministrul Economiei, care…

- Autoritațile din sanatate urmeaza sa poarte discuții cu cei din Consiliul Uniunii Europene pentru a decide tipul de QR cod, care trebuie sa apara pe certificatele de vaccinare, emise in țara noastra. Despre asta a anunțat secretarul de stat de la Ministerul Sanatații, Denis Cernelea, in cadrul unei…

- Ministerul Sanatații a facut plangere la Parchetul General dupa ce zece persoane au incercat sa obțina certificatul digital necesar calatoriei fara restricții in UE folosind adeverințe false de vaccinare, potrivit G4Media.ro . Sesizarile inițiale au venit de la instituțiile subordonate din teritoriu…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a inregistrat, astazi, decesul unui barbat cu varsta de 70 de ani, cauzat de infectarea cu virusul Covid-19. Bilanțul deceselor a ajuns la 6.197

- Brazilia va suspenda un contract de 324 milioane de dolari pentru achizitia de vaccin anti-COVID-19 din India, a anuntat Ministerul Sanatatii, dand curs recomandarii Curtii de Conturi (CGU), un caz care l-a atras pe presedintele Jair Bolsonaro in acuzatii de nereguli, transmite miercuri Reuters.…

- Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a anuntat duminica adresa site-ului de unde, de la 1 iulie, va putea fi descarcat certificatul digital COVID, necesar mai ales pentru calatoriile in strainatate. Baciu a anuntat si ca guvernul pregateste legislatia aferenta si ca vor exista si…