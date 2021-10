Stiri pe aceeasi tema

- Medicul cardiolog Vasile Radulescu din Bucuresti demonteaza, marti, ”inca o ineptie” legata de reactiile adverse date de vaccinuri dupa cativa ani. ”Nu exista asa ceva! ARNm isi face treaba lui, apoi este dezintegrat de corp”, explica medicul, precizand ca nu poate fi modificat ARN-ul si nici nu exista…

- Vaccinurile antigripale sunt recomandate de catre medici, iar specialiștii spun ca acestea ar trebui facute in toamna fiecarui an, asta pentru ca este perioada in care vremea se schimba și foarte multe persoane se imbolnavesc. Așadar, vaccinurile antigripale ajuta organismul sa dezvolte anticorpi impotriva…

- Gabriel Diaconu, medic psihiatru, spune, intr-o postare pe Facebook, ca frica de tromboze ii tine pe multi romani departe de vaccinul anti-COVID si arata care sunt principalele comorbiditati pe care le aveau cei care au murit de COVID. „E timpul sa lamurim, o data pentru totdeauna, o chestiune. Asta…

- Oana Badea s-a vindecat de COVID: ”Plamanii nu au fost afectați. Pentru mine vaccinul a facut diferența” Primarul din Aiud, Oana Badea, s-a vindecat de COVID. Anunțul a fost facut chiar de ea pe contul de Facebook. Oana Badea a spus ca pentru ea ”vaccinul a facut diferența” și i-a mulțumit medicului…

- ”Știi pentru cate din vaccinurile pe care le-ai facut cand erai copil ți s-a administrat un rapel, adica echivalentul dozei trei pentru vaccinul anti-covid?Iata in cate doze se fac cele mai cunoscute vaccinuri din lume:- Vaccinul BCG - impotriva tuberculozei (se face dupa 48 de ore de la naștere)- Vaccinul…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca aproape 11.200 de persoane au fost vaccinate in ultimele ore, din care peste 8.200 cu prima doza, informeaza News.ro . Potrivit CNCAV, in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 11.189 de persoane,…

