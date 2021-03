Un medic de la ATI NU crede ce s-a întâmplat la spitalul din Sibiu: Nu poate să existe așa ceva Medicul a explicat, intr-o intervenție la Antena 3, ca exista protocoale stricte pentru sedarea și legarea pacienților iar intamplarile descrise de asistenta din Sibiu nu se puteau face decat cu complicitatea intregului personal medical al spitalului. "Trebuie sa se dovedesca aceste fapte menționate de aceasta asistența sunt valide și reale. Mi-e greu sa cred ca lucrul asta se poate intampla, pentru ca daca se intampla așa cum asistenta respectiva a declarat in presa, inseamna ca tot colectivul, zeci de persoane, ar acționa cu toții impotriva pacienților lor. E greu sa credem ca la Spitalul Județean… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

