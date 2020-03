Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea a anuntat ca atacantul Callum Hudson-Odoi a fost testat pozitiv cu coronavirus. Jucatorul sustine, vineri, ca s-a vindecat, dar trebuie sa ramana in izolare, potrivit news.ro."Urmez recomandarile medicilor si raman in izolare in aceasta saptamana. Sper sa ne revedem curand pe teren.…

- AP Photo/Evan VucciRusia, in fața șantajului: De ce SUA și saudiții ii preseaza pe rușiCHIȘINAU, 12 mar – Sputnik. In ultimele 24 de ore in Rusia au fost inregistrate șase noi cazuri de coronavirus: patru la Moscova, unul in Kaliningrad și altul in ținutul Krasnodar, anunța autoritațile ruse responsabile…

- Prima persoana diagnosticata cu Covid-19 in New Jersey este un barbat in varsta de 32 de ani, care a fost internat in spital, transmite miercuri DPA intr-un material despre riscurile pe care noul coronavirus le prezinta pentru persoanele tinere si sanatoase noteaza Agerpres.Intr-un clip video…

- Prima adresare la medic a persoanei infectate cu coronavirus a fost pe 28 februarie in Italia, cand a debutat boala cu febra 39. Cel puțin asta spune ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, despre moldoveana testata pozitiv cu Covid – 19, la Chișinau.

- Un barbat, de 36 de ani, din Wuhan, externat din spital dupa ce medicii au stabilit ca s-ar fi vindecat de coronavirus, a incetat din viața. La numai cinci zile dupa ce a fost externat din spitalul Fangcang, construit special pentru cei cu coronavirus, barbatul a murit din cauza unei insuficiențe respiratorii.…

- Un banal tratament cu clorochina, un medicament folosit frecvent împotriva malariei, a aratat semne de eficiența în lupta împotriva noului coronavirus, a declarat marți, pentru AFP, Didier Raoult, directorul Institut Méditerranée Infection din Marsilia, care a invocat…

- Potrivit informatiilor pentru parinti publicate de UNICEF in contextul raspandirii cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus – COVID 19, parintii ar trebui sa ia masuri speciale de precautie, asemanatoare celor din cazul gripei. Mai jos, sfaturile UNICEF (via edupedu.ro):Ce este “noul” coronavirus?…

- Noua boala provocata de coronavirus, Covid-19, ar putea exista mult timp, la fel ca si gripa, a atras atentia un specialist chinez in afectiuni respiratorii, citat joi de agentia Xinhua. In 2003, Sindromul Respirator Acut Sever (SARS in engleza) a disparut la fel de repede cum a aparut. In ceea ce priveste…