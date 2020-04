Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul finlandez a plasat in izolare zona capitalei Helsinki, focarul epidemiei de coronavirus in Finlanda, pentru a opri deplasarile si a evita astfel raspandirea noului coronavirus in tara, relateaza Reuters.Deplasarile din sau catre regiunea Uusimaa au fost interzise incepand de vineri…

- Medicul și fostul director general al Direcției de Sanatate din Franța, William Dab, a lansat marți o serie de predicții sumbre in privința dimensiunii epidemiei de coronavirus in Franța."Nu am o bila de cristal, nu știu cate persoane va infecta acest virus, ceea ce spun este ca, probabil, nu exista…

- Din pacate,, Romania a consemnat, la aceasta ora, a șaptea persoana care era infectata cu COVID 19 și a decedat. Este vorba despre un barbat in varsta de 65 ani, internat la Spitalul Universitar București, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020. Pacientul necesita dializa și a fost contact de salon…

- Au fost 143 de cazuri noi confirmate in 24 de ore, record de la inceputul pandemiei Al 5-lea deces provocat de coronavirus pe teritoriul romaniei Numarul cazurilor de persoane depistate cu coronavirus a ajuns 576 Printre noile cazuri se afla și un deținut de la inchisoarea jilava Din totalul de 576…

- Fenomenul de imbatranire demografica s-a accentuat, populatia varstnica de 65 ani si peste depasind cu peste 507 mii persoane populatia tanara de 0-14 ani (3,752 milioane fata de 3,245 milioane persoane), arata Institutul Național de Statistica. Datele sunt importante avand in vedere faptul ca specialiștii…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost evacuata preventiv din Palatul Buckingham, situat in centrul Londrei, si transferata la Castelul Windsor pentru a evita contactul cu prea multe persoane din exterior, relateaza online ziarul spaniol ABC. La 93 de ani, regina pare sa aiba…

- -La aceasta ora toate spitalele din județ au adoptat/prelucrat protocoalele speciale in lupta contra COVID19, bazate pe legislația și instrucțiunile primite de la MS/DSU -Pana maine 15.03.2020 toate spitalele din județ (majoritatea au deja) vor avea amplasate și funcționale corturi speciale de efectuare…

- Mihai Netea, cercetator la Universitatea Radboud din Nijmegen, profesor de Biologie Experimentala, membru al Academiei Regale olandeze pentru Științe și Arte, a discutat despre problema noului tip de coronavirus care a produs epidemia din China, SARS-CoV-2. Medicul indeamna populatia la calm si sustine…