Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Rajendra Kapila, in varsta de 81 de ani, expert in boli infecțioase la Universitatea Rutgers din New Jersey, a murit intr-un spital din Delhi, in data de 28 aprilie, dupa cateva saptamani in care colegii medici au facut tot ce le-a stat in putința pentru a-l trata in urma unor complicații legate…

- Creșterea numarului de cazuri de coronavirus in țari in curs de dezvoltare, precum India, din cauza unei resurse scazute de vaccinuri, reprezinta faptul ca pandemia va continua sa se raspandeasca pana la mijlocul anului 2022, susțin producatorii primului vaccin autorizat. „Trebuie sa asiguram rate de…

- Primarul comunei Viziru, din judetul Braila, a murit miercuri dimineata la Spitalul Judetean de Urgenta Braila. El fusese internat in urma cu trei saptamani dupa ce se infectase cu virusul SARS-CoV-2. Barbat nu era vaccinat anti-COVID.

- India se confrunta cu o crestere exponentiala a infectarilor cu coronavirus, cu circa 4 milioane de cazuri noi de la inceputul lunii, cauzate mai ales de o „dubla mutatie” a virusului si de evenimente de masa care in continuare sunt permise. In aceste condiții, spitalele din aceasta țara sunt depașite…

- George Finis, unul dintre cei mai cunoscuti interpreti de muzica populara din judetul Suceava, a murit, in aceasta dimineata, la Spitalul Judetean Suceava.La inceputul acestei luni el era internat la Terapie Intensiva Covid, in Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava, era ventilat non-invaziv,…

- Un copil de doar doi ani s-a stins intr-un spital clujean. Micuțul avea tumoare cerebrala, pneumonie bacteriana și peste acestea s-a infectat cu COVID-19. Infecția cu coronavirus i-a grabit sfarșitul, spun medicii. Copilul din județul Alba a fost internat la Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii Cluj-Napoca…

- Este doliu in lumea muzicii. Nelu Ploieșteanu a murit la varsta de 70 de ani. Anunțul a fost facut de prietenii acestuia pe rețelele de socializare.Cantarețul s-a prezentat in urma cu cateva saptamani la spital pentru ca se simțea rau. Inițial, el a refuzat internarea insa ulterior starea sa de sanatate…

- Peste 2,44 de milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (495.470), apoi in Brazilia (244.765), Mexic (178.108), India (156.111) si Regatul Unit…