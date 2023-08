Un marinar român, decapitat într-un port din China. Cum s-a întâmplat totul Un ofiter roman a murit pe o nava aflata intr-un port din China, dupa ce doua parame s-au intins in forta, lovindu-l atat de puternic incat a fost decapitat. Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) a anuntat, luni seara, pe pagina de Facebook a sindicatului ca pe o nava care se afla in China, in portul Qingdao, a avut loc un tragic accident care s-a soldat cu pierderea vietii unui ofiter roman. „NBP se afla la manevra pupa intre doua parame incurcate care s-au intins in forta lovindu-i casca si capul. Lovitura a fost asa de puternica incat capul a fost desprins de corp, decesul survenind pe loc„,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

