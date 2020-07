Un mare serviciu Ma scuzati, Parinte, mi-ati face un mare serviciu? – Desigur, copila mea, cu ce te-as putea ajuta? – Mi-am cumparat un depilator electric excelent; am platit foarte mult pentru el. Depaseste cu mult limita de valoare a scutirii de vama si ma tem ca mi-l confisca. Dar dumneavoastra, Parinte, ati putea sa-l treceti la vama ascunzandu-l sub sutana. – Cu adevarat, as putea sa-l trec, dar te previn ca inca niciodata n-am fost in stare sa mint. – Dar dumneavoastra aveti o fata atat de cinstita incat nici asa nu vor intreba nimic – spuse tanara si dadu depilatorul preotului descumpanit. Dupa aterizare,… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

