Un mare producător de componente auto, prezent și în România, anunță disponibilizări masive. Câți angajați riscă să-și piardă locul de muncă Compania suedeza Autoliv, cel mai mare producator mondial de airbag-uri si centuri de siguranta, cu o prezenta important si pe piata din Romania, vrea sa reduca mii de locuri de munca la nivel international, alaturandu-se unui numar tot mai mare de companii care accelereaza economiile de costuri din cauza inflatiei ridicate, transmite Reuters. Compania suedeza, care numara printre clientii sai multi dintre cei mai mari producatori auto din lume, a anunțat joi ca va reduce aproximativ 6.000 de locuri de munca directe si pana la 2.000 de posturi indirecte, cum ar fi angajatii care nu lucreaza… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

