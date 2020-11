Stiri pe aceeasi tema

- ​Lionel Messi, capitanul echipei de fotbal FC Barcelona, s-a aratat deranjat de afirmatiile fostului reprezentant al atacantului francez Antoine Griezmann, care l-a acuzat pe starul argentinian ca a instaurat "un regim de teroare" la clubul catalan, informeaza EFE."Antoine a venit…

- ​Criza Barcelonei din La Liga se tot adâncește, catalanii câștigând doar doua puncte în ultimele patru etape. Sâmbata seara, formația lui Ronald Koeman a remizat, scor 1-1, pe terenul celor de la Alaves. Formația blau-grana a evoluat în superioritate numerica din…

- Bayern Munchen a anunțat pe rețelele de socializare ca Serge Gnabry (25 de ani) a intrat in izolare dupa ce a fost testat pozitiv cu Covid-19. Acest anunț vine chiar inaintea debutului lui Bayern Munchen in actuala ediție de UEFA Champions League, meciul cu Atletico Madrid, din aceasta seara. Partida…

- In 2020, fotbalul campinean aniverseaza 100 de ani de la inființarea oficiala a primei echipe de fotbal din localitate. CampinaTV.ro v-a obișnuit cu informații deosebite, astfel ca, pentru a marca acest moment important pentru un fotbal campinean aflat (aproape) in moarte clinica, am decis sa realizam…

- Mulți ar crede ca topul celor mai bogați fotbaliști din lume ii are pe primul loc pe unul din doi cei mai iubiți fotbaliști – Lionel Messi sau Ronaldo. Dar nu este așa! Alt sportiv le-a luat fața unora din cei mai vizuali din breasla. Cine se afla pe primul loc? Are doar 21 de […] The post Ai crede…

- Baba Anujka, pe numele ei de botez Ana Draxin, s-a nascut in Romania candva prin 1837 ca fiica a unui negustor de vite, dar inca din copilarie familia ei a trait in Petrovasala, in Banatul sarbesc. Baba Anujka, considerata cea mai temuta asasina a Europei de Est, a fost un vraci recunoscut la sfarșitul…

- Lița Dumitru (70 de ani) nu crede ca Valentin Crețu (31 de ani), fundașul dreapta al celor de la FCSB, este jucator de echipa naționala. Valentin Crețu este in vederile staff-ului echipei naționale. Nu a fost convocat pentru „dubla” cu Irlanda de Nord și Austria, iar Lița Dumitru crede ca a fost decizia…

- Adam Nemec (34 de ani, atacant) este așteptat astazi la negocieri cu Dinamo. Cosmin Contra, noul antrenor al „cainilor”, se bazeaza pe dorința slovacului de reveni in Romania. Dinamo este ultima șansa din cariera pentru Nemec. A vrut sa plece din „haita" in urma cu doi ani, mai ales din cauza distanței…