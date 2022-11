Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri seara, cu puțin timp inainte de terminarea turei, un mașinist care lucra la Cariera Jilț Nord a decedat din cauza unor probleme de sanatate, facandu-i-se rau. Barbatul de 45 de ani a primit ajutor de la Ambulanța ajunsa la fața locului, dar din pacate, nu a mai putut fi salvat. ITM Gorj a deschis…

- 6 noiembrie 2021 este o data trista pentru Mehedinți și pentru Oltenia. In acea zi, s-a stins marele artist mehedințean Petrica Mițu Stoian. La inmormantarea sa, pe 10 noiembrie 2021, aproape toata Craiova a fost prezenta, pentru ca vestea dispariției sale fulgeratoare a șocat pe toata lumea. Zona Mehedințiului…

- Un tanar s-a filmat in timp ce sta pe capota unei mașini de Poliție și a postat imaginile pe TikTok. Polițiștii din Dolj s-au autosesizat și au deschis dosar penal in acest caz. In imagini se vede cum tanarul se urca pe capota mașinii de poliție, parcata pe marginea unui drum intens circulat. Poliția…

- DNA a confirmat ca s-a sesizat, la solicitarea USR, in cazul angajarii lui Alexandru Stanescu, fratele secretarului general al PSD, Paul Stanescu, ca director general al ADR Sud-Vest Oltenia. Potrivit unui comunicat de presa transmis de USR, alaturi de Stanescu urmeaza sa raspunda in fața procurorilor…

- Peste 790.000 de hectare de culturi au fost afectate de seceta in aceasta vara, a anuntat Ministerul Agriculturii . Culturile de grau și porumb, cele mai afectate. Suprafata totala afectata de seceta comunicata pana joi este de 796.760 hectare de teren , conform datelor centralizate de Ministerul Agriculturii…

- ANM a emis mai multe conduri galbene de instabilitate atmosferica valabile pana duminica. Meteorologii anunța ca temperaturile scad brusc, in special in vestul, nordul, dar și centrul țarii. De asemenea, la munte, in zonele inalte vor fi precipitații mixte. Primul cod galben emis de ANM a intrat in…

- Suprafata totala afectata de seceta este de 555.289 ha, in 37 de judete si Bucuresti, conform raportarilor si proceselor verbale de constatare a pagubelor intocmite de prefecturi pana marti, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Judetele care au raportat culturi afectate de seceta…

- „Let’s Do It, Romania!” organizeaza pe 17 septembrie o noua zi de curatenie nationala, in 34 de judete. „Voluntarii din Alba, Arges, Bucuresti/Ilfov, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov, Cluj, Caras-Severin, Constanta, Dambovita, Dolj, Galati, Gorj, Giurgiu, Hunedoara, Harghita, Ialomita, Mehedinti,…