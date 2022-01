Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea trecuta a fost poate cea mai geroasa noapte din acest an. La Farcașa au fost -21 grade Celsius, in Țara Lapușului am avut -28 grade Celsius, iar in Baia Mare au fost catre -18 grade C. Frigul s-a simțit in Baia Mare inca de aseara, iar acum dimineața șoferii au avut batai de cap in a-și porni…

- Indicele de racire, respectiv temperatura resimtita, a atins pragul de minus 32 de grade la Statia Meteo Iezer, din munții Rodnei. In intreg judetul vremea este deosebit de rece, iar stratul de zapada are intre 17 si 55 de centimetri, potrivit prefecturii Maramures. Cel mai rece a fost noaptea trecuta…

- Trafic rutier in condiții de iarna. Sectoarele de drumuri naționale au carosabilul curat și uscat, cu excepția DN18, in Pasul Prislop, unde stratul de zapada framantata masoara pana la 1 cm. S-a acționat pe sectoarele de drumuri naționale cu 7 utilaje și s-au impraștiat 41 tone de material antiderapant.…

- Traficul rutier se desfasoara joi, 13 ianuarie, in condiții de iarna. Sectoarele de drumuri publice au carosabilul curat și uscat. Sunt tronsoane de drum in zona inalta de munte care au partea carosabila curata și parțial umeda. Angajații secției de drumuri naționale au acționat cu 2 utilaje și au imprastiat…

- Am avut doua nopți cu ger in Maramureș. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Targu Lapuș și Borșa, unde am avut -18 grade C, respectiv -17 grade C. Au fost -15 grade la Sighetu Marmației și Cavnic, -14 grade in Baia Mare și la Ocna Șugatag. Stratul de zapada masura pana la 45 cm la stația meteo Iezer,…

- Pe adresa redacției primim diverse mesaje, insa un mesaj de astazi ne-a intristat tare. Un barbat din Baia Mare, tatal a doi copii, ne-a rugat sa transmitem un semnal de alarma spre autoritațile publice. „Buna ziua, va rog frumos sa transmiteți un mesaj catre autoritațile publice sa ne spuna cum putem…

- ANM a emis o informare meteo valabila de marți pana joi, cand vremea devine geroasa, cu temperaturi de minus 18 grade. In intervalul marți ora 20.00 – joi ora 18.00, vremea va deveni deosebit de rece, geroasa noaptea și dimineața, la inceput in nord-vest și centru, unde minimele vor fi de -15…-10 grade,…

- Vreme extrem de calda la inceput de noiembrie. Se vor inregistra 20 de grade in prima saptamanii a lunii pe care noi o stim, in popor, cu denumirea de „brumar”. In ultimele zile de octombrie vremea va fi in continuare mai calda decat in mod obișnuit. Și astazi am avut maxime de 14-20 de grade […] Source