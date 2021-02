Un maestru cofetar a creat cea mai rapidă mașină comestibilă Maestrul culinar Mike Elder a creat cea mai rapida masina comestibila si a invitat un pilot profesionist de curse sa o conduca. Masina realizata din 139 de blaturi de vanilie pentru prajituri este complet comestibila, în afara de volan si sasiul, care e din aluminiu, transmite Mediafax.



Blaturile au fost lipite cu crema înghetata de unt, apoi totul a fost acoperit cu fondant.



Aceasta nu este singura masina realizata de Elder. El a mai facut una, neagra de data aceasta, special pentru pasionatii de ciocolata. Si pentru ca nu exista masina de curse fara pilot, Mike l-a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masina realizata de Mike Elder este facuta din 139 de blaturi de vanilie pentru prajituri, transmite Mediafax . Blaturile au fost lipite cu crema inghetata de unt, apoi totul a fost acoperit cu fondant. Turismul de curse a intrat in Cartea Recordurilor, pe 24 februarie, pentru „cea mai rapida mașina…

- Un tanar din comuna Mihalț este cercetat penal dupa ce a incercat sa scape de polițiștii care voiau sa opreasca in trafic mașina pe care o conducea. Șoferul a ignorat semnalul polițiștilor, iar aceștia au pornit in urmarirea autoturismului. L-au gasit abandonat pe un teren viran, dupa o urmarire de…

- Vortexul polar este fenomenul responsabil de valurile neobisnuitele de ger din ultima perioada. Creat in jurul Polului Nord, acesta a adus temperaturi extrem de scazute și in zone unde, de obicei, iarna este una foarte blanda. Iarna, aerul extrem de rece din jurul Polului Nord se mentine de obicei la…

- Un șofer și-a avariat mașina joi seara dupa ce a avut ghinionul sa intre cu autoturismul intr-o groapa adanca din asfalt, lasata nesemnalizata. „Inconștiența in anul 2021. Groapa in asfalt, pe toata lațimea drumului, adanca de peste 10 cm, nesemnalizata, pe strada Vasile Alecsandri”, a scris cetațeanul,…

- Proprietarii de autoturisme care permit persoanelor care au consumat alcool sa le conduca risca dosar penal, potrivit Realitatea Plus. Hotararea a fost luata de Inalta Curte de Casație și Justiție și se aplica doar daca proprietarul mașinii a știut de la bun inceput ca șoferul caruia i-a dat voie sa…

- Doi politisti din Alba au salvat viata unui barbat hotarat sa se sinucida, pe care l-au gasit, inconstient, intr-o masina, intoxicat cu gazul unei butelii, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba, informeaza Agerpres. "Alarma s-a dat ieri, 1 februarie, in jurul orei…

- Politistii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos l-au retinut pe un tanar din localitatea Balomirul de Camp, care este cercetat pentru lovirea sau alte violențe, tulburarea ordinii si linistii publice și distrugere. Acesta l-ar fi lovit pe un alt tanar și i-ar fi distrus anvelopele de la autoturism,…

- La inceputul anului 2021, in județul Alba sunt peste 200 de kilometri de drumuri pietruite și de pamant. In ceea ce privește starea de viabilitate, circa 80 de kilometri de drum sunt in stare rea sau impracticabila. Daca la inceputul anului 2020 nu erau deloc drumuri județene in stare foarte buna, acum…