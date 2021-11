Stiri pe aceeasi tema

- Pentru pasionații sporturilor cu motor, Cristiana Oprea e un nume cunoscut: ea e una dintre cele mai valoroase femei pilot de raliuri de la noi din țara. In spatele ei se ascunde o poveste emoționanta. In urma cu 6 ani, pe 30 octombrie, Romania a suferit una dintre cele mai mari tragedii din istoria…

- Un tanar de 20 de ani, din Bacau a fost depistat, miercuri dupa-amiaza, de un echipaj de jandarmerie din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau pe strada Republicii din localitate. Tanarul le-a atras atenția jandarmilor pentru ca nu purta masca de protecție, insa, in urma verificarilor efectuate…

- Pompierul Sorin Neagu a fost prins in flagrant de catre procurorii Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Iași in timp ce acesta oferea suma de 500 euro unui polițist ca mita pentru a-l scapa pe fratele sau de un dosar penal. Procurorii au cerut magistraților Tribunalului Militar Iași sa…

- Teleportare imaginara in perioada medievala. Prahova detine locul impresionant unde viata cotidiana medievala parca prinde viata. Este vorba despre Conacul "Pana Filipescu" de la Filipestii de Targ. Secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, conacul a fost deschis publiculuiin…

- 3 zile a fost de negasit! Tanarul de 25 de ani din Șieu Sfantu, care a fugit de la Psihiatrie in weekend a fost gasit! Acesta este cercetat in stare de libertate și a intrat direct in carantina, dupa ce a intrat in contact cu o persoana cu Covid. UPDATE: Tanarul a fost gasit de catre polițiști și a…

- sursa foto: Facebook\ Norway Team „Nu știu ce sa spun. Vin de nicaieri, de la cerșit pe strada. M-am mutat in Norvegia ca refugiat și am trecut prin multe, de la gloanțe la infometare. A fi aici ca unul dintre cei mai buni inseamna foarte mult pentru mine”, a spus Salum Ageze Kashafali printre lacrimi…

- Un angajat al AUR este banuit ca a incercat sa intre cu droguri in Parlament. Membrii SPP au descoperit asupra barbatului care dorea sa intre la un birou din Senat un plic cu substanța care pare a fi marijuana. Incidentul s-a produs joi. Se pare ca barbatul a recunoscut ca drogurile erau pentru…

- Candva eram si eu ca ele Purtam la brau flinta cu stele Ele se dau cu-acuarele Dar le iubesc ca-s ale mele Prins intre ele ca in laț N-am replica la gestul haț Cu șapteștrei de ani pe muche Le las in voie sa ma țuche Una mi-e fiica, alta soața Viața mea inca le invața Ca poți face la multe fața Știind…