Un lider mondial în domeniul software auto, deschide un birou la Iași Elektrobit, companie de renume mondial, iși extinde activitatea in Romania. Furnizor de servicii de software-uri integrate, Elektrobit deschide un birou in Iași. Software-ul Elektrobit este prezent in peste 100 de milioane de vehicule. Ofera soluții flexibile și inovative pentru infrastructura de mașini interconectate. Vorbim despre interfața dintre om și mașina, navigație, asistența șoferului, unitatea de comanda electronica (ECU) și serviciile de inginerie a software-ului. „Industria auto nu sta pe loc și nici noi. In calitate de furnizor mondial vizionar și premiat, impingem in mod constant… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

