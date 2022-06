Stiri pe aceeasi tema

- Pe rețelele de socializare circula inca de ieri o filmare in care o femeie lovește puternic cu picioarele un licean. Incidentul a avut loc miercuri, pe strada Cotești din Focșani. Conform martorilor, se pare ca baiatul in cauza ar fi trecut prin fața mașinii femeii, prin loc nepermis, moment in care…

- Un copil de 4 ani, din comuna Gura Caliței, a murit la Spitalul Județean de Urgența „Sf Pantelimon” Focșani, dupa ce a fost supus saptamana trecuta unor intervenții chirurgicale. El a fost programat pentru o operație de hernie inghinala, medici fiind dr. Ludmila Munteanu, asistata de dr. Costica Bara.…

- Doi barbați din județul Covasna au „caștigat” un sejur de un an și jumatate in spatele gratiilor, dupa ce au fost gasiți vinovați de talharie. Victima acestora, o tanara din Vrancea, care se prostitua pe centura municipiului Focșani, și pe care inculpații – unchi și nepot – au batut-o și careia i-au…

- O cearta intre copii a degenerat, dupa ce tatal unei fetițe a decis sa ii aplice o corecție unui baiat cu care aceasta avusese un conflict. S-a intamplat in urma cu aproape doi ani in Focșani, in luna mai 2020, ulterior barbatul fiind acuzat de lovire și alte violențe, dupa ce puștiul de 11 ani […]…

- Vrancea are un premiu I la Judge Award la Campionatul Național de Robotica FIRST Tech Challenge Romania ediția #6 2021/2022 și el e adus de echipa de la Colegiul Național Al.I.Cuza, Focșani, AICitizens! Iata campionii si mentorii lor, Mihaela si Tiberiu Oprea! Felicitari! Sursa text, foto și video: Colegiul…