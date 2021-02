Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentații Gondolei Sinaia au anunțat ca astazi, Drumul de Vara ramane inchis pana se reușește degajarea sa in urma unei avalanșe produse in zona Piatra Turcului.In zona s-a format un zid de zapada, care se poate surpa oricand. Avalanșa nu a suprins pe nimeni insa turiștii ar face…

- Șoferii aflați pe drumul județean care leaga localitatea Costana de Parhauți, județul Suceava, au fost opriți din cauza unei semnalizari bizare, cu balize dispuse de-a curmezișul șoselei și un semn de circulație care indica ca este drum cu prioritate pe un singur sens. ”A facut cineva o gluma proasta”,…

- Președintele partidului AUR, George Simion, este recunoscut drept unul dintre adversarii legii violențelor pe stadioane, cea impusa de Dumitru Dragomir. GSP l-a intrebat daca militeaza ca sa o schimbe. Partidul Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), condus de George Simion, a fost marea surpriza a alegerilor…

- Emmanuel Macron a fost depistat cu COVID-19, a anunțat joi Palatul Elysee intr-un comunicat de presa. Vestea a ajuns și la urechile lui Mircea Badea, care a postat un mesaj in acest sens pe pagina sa de socializare. Prezentatorul TV s-a exprimat in stilul caracteristic. Mircea Badea, mesaj dupa aflarea…

- Copreședintele A.U.R., George Simion, a spus, miercuri seara, la B1 TV, ca nominalizarea lui Florin Cițu ca premier de catre PNL este 'o gluma'. "Este o cacealma, o gluma. Florin Cițu nu poate fi o propunere serioasa. S-a imprumutat enorm in ultima perioada. Nu credem ca Florin Cițu a fost…

- In noua sa emisiune, Andreea Mantea a promis o mulțime de noi surprize. Frumoasa bruneta a adus-o in fața telespectatorilor pe Ilinca Vandici, prezentatoarea emisiunii ”Bravo, ai stil! Celebrites”, intr-o ipostaza mai puțin obișnuita. Ilinca Vandici a inceput sa planga dupa o gluma proasta Vedetele…

- Cazul șocant de la Tg. Mureș, unde o fata de 15 ani a fost rapita de pe strada, de langa unchiul ei, scoate la iveala problemele grave din Poliția Romana și modul scandalos in care autoritațile gestioneaza situațiile de o asemenea gravitate.

- Veste proasta pentru romani! Ce au aflat in aceasta dimineața? Planul de la Guvern ii va dezamagi pe mulți dintre cetațeni. Care sunt oile modificari și ce obiective noi sunt puse acum in prim-plan? Veste proasta pentru romani. Nu se vor mai putea pensiona in aceste condiții A fost eliminata scema…