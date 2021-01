Un jurnalist rus a salvat un cîine prăbușit sub gheață Un jurnalist rus din regiunea Belgorod a salvat un caine prabușit sub gheața. Alexandr Sașnev a dat dovada de eroism in timpul filmarii unui reportaj despre rațe, cand temperatura era de -20 de grade. Cateva persoane s-au apropiat de echipa de filmare cerand ajutor, iar corespondentul nu a ezitat sa se arunce in apa rece. "- Ajutor, un caine se ineaca acolo! - Unde? - Vedeți, iata-l acolo? - Ince Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist rus din regiunea Belgorod a salvat un caine prabușit sub gheața. Alexandr Sașnev a dat dovada de eroism in timpul filmarii unui reportaj despre rațe, cand temperatura era de -20 de grade.

- De ris și de plins. Un șofer și-a scufundat mașina intr-un lac din țara, chiar de Boboteaza. Totul s-a intimplat in data de 19 ianuarie, in satul Calugar din raionul Falești, iar imaginile au fost facute publice pe internet. In secvența video se poate vedea ca șoferul a reușit sa iasa din mașina, insa…

- O chelnerița a unui restaurant din Orlando, Florida, SUA, a salvat un baiețel de 11 ani, victima a abuzurilor mamei și tatalui sau vitreg, aratandu-i discret un mesaj scris pe un bilețel, in care il intrebase daca are nevoie de ajutor, iar copilul i-a raspuns printr-un semnal ca da, scrie Metro.co.Incidentul…

- Intamplarea a avut loc in jurul orei 09:30, in apropiere de Piața Centrala din municipiul Adjud.Plutonierul adjutant Tabacaru Florin, abia ce iși terminase de facut cumparaturile, cand, la ieșirea din incinta Pieței a vazut o mulțime de oameni care strigau dupa ajutor.Cand s-a apropiat, a vazut pe un…

- O ploaie inghetata a lovit orasul Vladivostok. In jur de 148.000 de locuinte au ramas fara curent electric in urma prabusirii cablurilor si stalpilor de inalta tensiune. Masinile au fost acoperite complet de gheata. Vedeti cateva imagini din zona: FOTO: Jurnal de vreme si Climatologie si prognoze globale

- Un copil de un an și cateva luni s-a prabușit de la geamul incaperii unde se juca cu frațiorii lui. Șansa micuțului de a scapa cu viața au constituit-o cei cațiva saci cu gunoi depozitați langa cladire, peste care a cazut și care au atenuat șocul. Intamplarea a avut loc miercuri seara, in jurul orei…

- Un copil de numai 1 an și 10 luni s-a prabușit miercuri seara de la geamul incaperii unde se juca cu frațiorii lui. Șansa micuțului de a scapa cu viața au constituit-o cei cațiva saci cu gunoi depozitați langa cladire, peste care a cazut și care au atenuat șocul.Intamplarea șocanta a fost sesizata ...