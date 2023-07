Un judecător din Florida a decis împotriva Disney într-un conflict cu guvernatorul DeSantis Hotararea permite districtului de supraveghere sa isi continue cazul care urmareste sa anuleze ”acordurile pe din dos” favorabile Disney, care au fost incheiate de un consiliu districtual anterior la inceputul acestui an. Daca aceste acorduri ar fi anulate, districtul a spus ca aproape ca va anula procesul federal al Disney impotriva lui DeSantis. Un purtator de cuvant al Disney a declarat ca decizia ”nu are nicio legatura” cu procesul federal care urmareste ”sa justifice drepturile constitutionale ale Disney”. ”Suntem pe deplin increzatori ca Disney va prevala atat in cazul federal, cat si in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

