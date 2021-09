Stiri pe aceeasi tema

- Compania Diageo, lider global pe piata de bauturi alcoolice, si-a inaugurat noul depozit din zona Timisoarei, la Dudestii Noi. Investitia are o importanta economica pentru intreaga regiune. Nu mai putin de 12 tari vor fi deservite prin intermediul partenerului FM Logistic, proprietarul platformei pe…

- Pretul bauturilor alcoolice (bauturi spirtoase, vin si bere) in 2020 era de peste doua ori si jumatate mai mare in statul membru cu cele mai scumpe bauturi, Finlanda, decat in cel cu bauturile cele mai ieftine, Ungaria, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cand preturile…

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi au depistat un barbat de 38 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 248 in localitatea Lunca Cetatuii, cu viteza de 120 km/h control radar, sectorul de drum fiind limitat la 50 km/h. Conducatorul auto nu a oprit la semnalele politistilor, insa in urma…

- Noul magazin HORNBACH va fi deschis publicului incepand cu data de 15 iulie 2021. Amplasata pe strada Plevnei 1 - 7, pe un teren de 4,1 ha, noul magazin are o suprafața de circa 23.000 mp.Investiția de la Cluj se ridica la 27 de milioane de euro, iar in total in Romania la 202,2 milioane de euro.”Hornbach…

- In perioda 02 – 04 iulie a.c., politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet, in vederea prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, aplicand peste 250 de sancțiuni contravenționale șoferilor indisciplinați. Au fost retinute 47 de permise de conducere. In…

- La data de 29 iunie a.c., ora 23:15, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Panciu au depistat in trafic un barbat, in varsta de 32 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Independenței, sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Potrivit unui comunicat de presa publicat pe site-ul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), "la data de 20 iunie a.c., polițiștii rutieri au desfașurat acțiunea ,,Alcohol & Drugs Marathon” inclusa in operațiunea ,,Alcohol & Drugs”, a ROADPOL (Organizatia Politiilor Rutiere din Europa), pentru…

- Politistii rutieri au constatat, in 24 de ore, 479 de abateri la regimul rutier, dintre care 138 reprezentand infractiuni pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, 12 reprezentand infractiuni pentru conducerea sub influenta substantelor psihoactive si 329 de abateri reprezentand contraventii…