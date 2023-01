Un japonez a cheltuit 16.000 de dolari pentru a deveni câine. Cum arată în lesă Un barbat din Japonia a cheltuit in jur de 16.000 de euro pentru a-și implini visul de o viața: acela de a deveni caine. Și nu orice caine, ci unul din rasa Collie. Barbatul adora sa fie plimbat in lesa, da de coada și ii linge pe maini pe cei care il mangaie. Nu, nu și-a facut operații estetice pentru a fi transformat in caine, deși, in viitorul nu foarte indepartat probabil și asta va fi posibil. Taco și-a comandat un costum realist de Collie la inceputul acestui an. Produsul, care costa 2 milioane de yeni (aproximativ 15.700 de dolari la acea vreme), a fost realizat in aproximativ 40 de zile,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

