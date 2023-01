Un jandarm și un polițist bătuți de o femeie, în Mizil O femeie din Mizil, Luciana Simona N, a fost condamnata de judecatori pentru ultraj, la un an și șase luni cu suspendare, dar și munca in folosul comunitații, dupa ce a batut un jandarm si un polițist. Sentința Judecatoriei Mizil , nu este definitiva. Perioada pandemiei se pare ca nu a fost lipsita de riscuri in planul liniștii publice pentru forțele de ordine. Nervozitatea cauzata de multitudinea de reguli și restricții au facut ca o femeie sa sara la bataie. Ea a reacționat astfel in momentul cand i s-a cerut sa se legitimeze fiindca nu purta masca. Totul s-a petrecut in seara zilei de 17 august… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

