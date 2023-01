Stiri pe aceeasi tema

- La inițiativa Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților și cu sprijinul Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni al Guvernului Romaniei, recent a fost lansat la Cernauți proiectul „Pastrarea identitații etnice, religioase și lingvistice a romanilor din Ucraina". Romanii din țara le-au ...

- Ca bibliotecara, Chelsea Banning trebuie sa fi știut ca viața unui scriitor este una singuratica. Chiar și așa, a fost șocata cand a descoperit pe propria piele cum poate arata aceasta singuratate, relateaza CNN.

- Unele romane sunt clasice cu un motiv. De la o poziție deliberata fața de problemele societații pana la surprinderea unor adevaruri umane universale, romanele clasice au trecut testul timpului. De la „La rascruce de vanturi” la „Marele Gatsby”, romanele clasice sunt carți de citit oricand, la orice…

- Trupa Teatrului de Stat Constanța, revenita in Constanța dupa un turneu in Transilvania, va susține in acest weekend trei reprezentații ale spectacolului „Seaside Stories”, in regia lui Radu Afrim, transmite TSC intr-un comunicat de presa. Reprezentațiile, programate pentru datele de 1, 2 și 3 decembrie,…

- Un roman grafic intitulat "15 Noiembrie", realizat de fiica unuia dintre participantii la revolta muncitorilor de la Brasov, din 1987, va fi lansat maine, in cadrul actiunilor organizate in acest an pentru comemorarea evenimentului. Cartea, apartinand Alexandrei Gold, este prefatata de istoricul Adrian…

- Theodor Paleologu, fondator și președinte al Casei Paleologu, este, firește, un erudit, prin urmare recomandarile sale de lectura sunt cu atat mai prețioase. Iata ce recomandari de lectura a facut cunoscutul om de cultura pentru cititorii Wall Street,...

- Telefoanele de contrabanda sunt obiecte foarte valoroase pentru deținuți, dar in mainile lui Arthur Lee Cofield, care executa o condamnare de 14 ani pentru jaf armat intr-o inchisoare de maxima siguranța din statul american Georgia, un telefon mobil a valorat 11 milioane de dolari, potrivit procurorilor…

- Politistii constanțeni au fost sesizati, miercuri seara, ca pe DN 2A s-a produs un accident rutier in care o persoana a fost ranita, iar soferul care a provocat evenimentul a parasit locul faptei, informeaza Ziua Constanța . Echipajele de poliție au observat autoturismul in cauza circuland pe DN 2A…