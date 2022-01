Un israelian a fost împușcat mortal la protestele violente din Kazahstan Un cetațean israelian a fost ucis în timpul protestelor violente care au zguduit Kazahstanul în ultima saptamâna, a anunțat sâmbata ministerul afacerilor externe din Israel citat de Reuters. Este vorba despre un tânar de 22 de ani care a fost împușcat vineri în capitala financiara Almatî, potrivit ministerului.



Acesta traia de câțiva ani în Kazahstan.



Zeci de protestatari și 18 ofițeri au murit, în timp ce sute de oameni au fost raniți și peste 3.000 arestați de la izbucnirea celor mai ample proteste antiguvernamentale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

