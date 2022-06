Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare criptomoneda in functie de capitalizarea de pieta a scazut cu 4,8%, pana la 29.827,50 dolari pe unitate, conform Coin Metrics. In sesiunea anterioara, bitcoin a avansat mai mult de 4%, fiind tranzactionata peste 31.000 de dolari pe untate. Ether a scazut cu 4%, la 1.784,43 dolari pe unitate.…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a anuntat, luni, alaturi de secretarul adjunct american al Departamentului pentru energie David Turk si Charge dAffairs al SUA David Muniz amplasamentul primului reactor modular mic (SMR) din Romania. Acesta va fi construit pe locul fostei termocentrale de la Doicesti,…

- In prezent, mulți oameni doresc o creștere financiara, pentru ca asta conteaza pentru o viața demna și de aceea sunt atrași adesea de cai ce aduc rezultate fructuoase in caștigarea banilor doriți. Ei sunt impresionați de viața interesanta a unui comerciant, care pare sa caștige mulți bani, ușor, din…

- Un pariu de mai multe miliarde de dolari potrivit caruia bitcoin poate acționa ca „moneda de rezerva” pentru economia criptografica este deja testat, deoarece UST, o controversata stablecoin(moneda stabila) se lupta sa iși mențina nivelul de un dolar. UST a scazut aproape de 99 de cenți in weekend,…

- Bitcoin a atins cel mai scazut nivel din iulie 2021, in condițiile in care piețele de acțiuni in declin au continuat sa afecteze criptomonedele, care se tranzacționeaza in prezent in linie cu așa-numitele active mai riscante, cum ar fi acțiunile tehnologice, noteaza Reuters. Bitcoin a coborat pana la…

- Goldman Sachs a oferit primul sau imprumut susținut de bitcoin, dand semne suplimentare de interes sporit pentru criptomonede de la instituțiile Wall St.Goldman Sachs a oferit primul sau imprumut garantat cu Bitcoin, intr-un pas major inainte pentru adoptarea instituționala a criptomonedei pe Wall…

- Asa cum ne asteptam, Twitter a raspuns negativ la oferta de cumparare a lui Elon Musk, contra sumei de 43 de miliarde de dolari . Oferta venea pe 14 aprilie si a fost urmata de o intalnire a directorilor Twitter pentru a analiza propunerea. Musk cumparase la inceput de aprilie 9.2% din Twitter si apoi…

- Elon Musk, CEO-ul Tesla si cel mai bogat om din lume, a achizitionat o parte semnificativa din compania de socializare Twitter, reiese dintr-un raport publicat la Securities and Exchange Commission (SEC – autoritatea de reglementare a burselor americane), conform CNBC. Fii la curent cu cele…