Escrocheriile romantice sunt în creștere Escrocheriile romantice sunt in creștere. Fraudele bazate pe romantism și aplicații de dating au ajuns la 2% din totalul escrocheriilor raportate, in 2023, a anunțat Binance . Escrocheriile romantice sunt in creștere la nivel global, iar la nivel mondial, peste 1 din 4 adulți chestionați pentru Raportul Norton Cyber Safety Insights 2023 au declarat ca au fost victime ale unei escrocherii romantice sau de dating online. In 2022, aproape 70.000 de persoane au declarat ca au fost victime ale acestor escrocherii, rezultand o pierdere cumulata de 1,3 miliarde de dolari.

Sursa articol: money.ro

