- Doua persoane au ajuns la spital in urma unui conflict conjugal. Un barbat eliberat din inchisoare in urma cu doi ani, fostul iubit al uneia dintre victime, a intrat in casa peste aceasta si peste actualul ei iubit, provocandu-le rani grave. Actualul concubin al fetei a fost lovit cu o sabie in cap.

- In aceasta dimineata s-a produs un incident la Iasi. Sambata, in jurul orei 01.00, un apel la serviciul unic de urgenta 112 anunta in satul Balteni, comuna Probota un caz de violenta conjungala, mai vechi. Un barbat iesit din inchisoare in urma cu doi ani a intrat in casa fostei lui concubine, A. A.…

- Alina Popa, o femeie din Iași, a fost condamnata la inchisoare cu suspendare dupa ce a fost gasita vinovata de inșelaciune și acces ilegal la un sistem informatic. Mai exact, aceasta a sustras bani din contul fostului ei iubit.

- Autoritațile din Prahova revin cu informații despre tanara gasita ranita pe calea ferata, spunand ca este vorba de sora unei actrite din Buzau și fosta iubita a fotbalistului Adrian Cristea, nu de actrița, transmite Mediafax.Inițial, surse din ancheta au spus ca este vorba despre o actrita…

- Cunoscutul interpret de muzica populara din Targu Jiu a ingropat securea razboiului și a hotarat ca de dragul fiului sau sa aiba o relație amicala cu mama acestuia. Totodata a incheiat relația pe care o avea cu mama celui de-al doilea copil al sau. Ciprian Tapota Latarețu și Maria Constantin…

- Scene de groaza in Iasi! O femeie a avut parte de un sfarsit cumplit, dupa ce iubitul sau a omorat-o inainte de culcare, dormind apoi cu cadavrul in pat. Modul in care a ucis-o este infricosator!

- La 25 octombrie 1944, Armata Romana elibera ultima localitate romaneasca de sub ocupatie straina: orasul Carei. Pentru eliberarea acestei localitati s-a decis executarea unei ample manevre dublu invaluitoare cu fortele a patru divizii ale Corpului 6 Armata care aveau misiunea de a nimici trupele dusmane…