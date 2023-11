Un nou studiu, publicat la 1 noiembrie a.c., in Mayo Clinic Proceedings, arata ca persoanele care fac abuz de sare iși maresc in mod considerabil riscul de a face diabet de tip 2. Știm ca trebuie redus consumul de sare pentru a micșora riscul de boli cardiovasculare și de hipertensiune. Acest studiu arata, in premiera, ca solnița trebuie sa dispara de pe masa pentru a preveni apariția diabetului de tip 2, a declarat autorul principal al studiului, dr. Lu Qi, intr-un comunicat al Universitații Tulane (SUA). Studiul a monitorizat 400.000 de adulți timp de 12 ani. In acești ani, au fost semnalate…