Un influencer celebru a murit după ce a participat la o provocare pe TikTok Un influencer din social media a murit la scurt timp dupa ce s-a filmat in direct in timp ce bea mai multe sticle de alcool puternic pe versiunea chineza a TikTok, relateaza mass-media de stat din aceasta tara, intr-o evolutie care ar putea reinnoi dezbaterile privind modul de reglementare a industriei, scrie CNN. Influencerul "Sanqiange" (sau "Fratele Trei Mii") a fost gasit mort la doar cateva ore dupa ce s-a difuzat pe sine insusi participand la o competitie cu un coleg influencer care presupunea consumul de Baijiu, un alcool chinezesc cu un continut tipic de alcool cuprins intre 30% si 60%,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un influencer de pe rețelele de socializare a murit la scurt timp dupa ce s-a filmat live in timp ce a baut mai multe sticle de bautura cu concentrație mare de alcool pe aplicația Douyin - versiunea chineza a platformei TikTok -, relateaza presa de stat din China preluata de CNN, care noteaza ca este…

- Doliu uriaș la Hollywood, dupa anunțul morții unui indragit actor. In varsta de 58 de ani, barbatul s-a stins din viața duminica, 21 mai 2023, au transmis reprezenții sai. Era cunoscut pentru rolurile din „Thor”, serialul „Roma” și „Punisher: War Zone”. Doliu uriaș la Hollywood Fanii producțiilor Marvel…

- Grupul auto Hyundai - Kia a ajuns la o ințelegere cu justiția americana și va plati 200 milioane dolari pentru a pune capat unui proces colectiv pornit de la faptul ca tot mai multe mașini erau furate. La scandal a contribuit mult și o provocare pe TikTok și YouTube, in care mulți profitau de vulnerabilitațile…

- Dependența de TikTok și, in general, de validarea de pe rețelele de socializare prin aprecieri, comentarii sau vizualizari face victime. Un baiat de 13 ani și-a pierdut viața incercand sa fie popular pe TikTok in urma unei provocari stupide și extrem de periculoase. Iar in cazul lui chiar mortale. Clipe…

- O provocare pe TikTok i-a adus moartea unui baiat de 13 ani. Compania susține ca n-a observat pericolul Un baiețel de 13 ani a murit, dupa o saptamana de agonie, in urma unei provocari pe TikTok. Aceasta consta in a inghiți cat mai multe tablete dintr-un antialergic distribuit fara rețeta și care are…

- Ahmad Jamal,celebru pianist de jazz, compozitor si dirijor american, a murit la varsta de 92 de ani, au anuntat duminica mass-media franceze si americane, anunța news.ro.Vaduva artistului, Laura Hess-Hey, a confirmat decesul sau, potrivit The Washington Post. Fii la curent cu cele mai noi…

- Fratele Biei Khalifa, singeorzanca de la „Sunt celebru, scoate-ma de aici”, a fost arestat ieri, pentru trafic de droguri. Se pare ca acesta e parte dintr-o grupare importanta de traficanți, care opera in doua județe: Bistrița-Nasaud și Maramureș. Ieri, 5 din cei 20 de membri ai gruparii specializate…

- Hey, Te-ai inscris la Shakespeare School Essay Competition? Daca nu, tureaza-ți motoarele creativitații și scrie cel mai tare eseu in limba engleza pe tema ? "Change ONE thing that you don’t like about our world!" Cel mai mare Concurs Național de Creație in Limba Engleza iți așteapta eseul pana pe 31…