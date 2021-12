Autoritatile din Israel au prezentat sute de obiecte arheologice descoperite in urma unor cercetari subacvatice realizate in Marea Mediterana, inclusiv un inel din aur care a ramas sub apa timp de 1.700 de ani si care este gravat cu efigia Bunului Pastor, o alegorie a lui Iisus. Obiectele au fost descoperite in ultimele luni in Marea Mediterana in largul portului antic Caesarea, intre orasele israeliene Tel Aviv si Haifa, unde doua ambarcatiuni s-au scufundat in urma cu 1.700 de ani, respectiv 600 de ani, a anuntat Autoritatea Israeliana pentru Antichitati (AIA), citata de AFP. Cercetarile marine…