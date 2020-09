Un individ la restaurant Un individ la restaurant. – Chelner, doua pahare cu vodka… Aduce chelnerul doua pahare cu vodka. Individul le bea, le achita si pleaca. Se repeta c-da si-n urmatoarele zile. Chelnerul il intreaba? – Dar de ce bei dumneata din doua pahare? – Unul este pt. mine, iar celalalt pt. prietenul meu din America… Dupa o perioada: – Chelner, un pahar cu vodka. – Dar … s-a intamplat ceva cu prietenul? – Nu… Intre timp, eu m-am lasat de bautura! Articolul Un individ la restaurant apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

- In cabinetul unui medic ginecolog intra un tip foarte agitat. – Domnule doctor, nu stiu ce sa ma mai fac cu nevasta-mea, ca ramane gravida incontinuu…! – Pai, sa vedem…Ati incercat cu metoda calendarului? – Incercat, da’ tot ramane. – Dar cu pastile contraceptive? – Si asa ramane. – Dar cu prezervative?…

- Un tip mergea cu masina pe o sosea si intra brusc intr-o portiune fara asfalt, plina cu noroi moale si i se infunda masina. La cateva minute, apare un taran cu doi boi dupa el… – Fiule, imi dai 50 de parai si ti-am scos Mertul de aici! – Gata, bace! Leaga taranul boii, ii scoate masina si spune multumit:…

- Un taran american si unul roman se intalnesc la un moment dat. Romanul il intreaba pe american:− Mai, tarane american, fermierule, spune-mi si mie cat pamant ai acolo la tine?− Mai tarane roman, spune americanul, eu ma urc dimineata in masina si tot merg, si merg, si merg pana seara. Si tot pe pamantul…

- Un tip a condus toata noaptea și mai are citeva sute de km de condus. Se oprește la marginea unui orașel, pune capul pe volan și se pune sa doarma. Abia ațipește cind ii bate cineva in geam. O tipa care facea jogging: – Nu știți cumva cat e ceasul? – E 6:20. – zise tipul morocanos și ațipește la loc.…

- – Nu mai exista deloc pasiune in relatia cu sotia mea… se plange un tip unui prieten. – De ce nu incerci sa aduci putin mister si intriga in viata ta? De exemplu, printr-o relatie extraconjugala? – Dar daca afla sotia mea? – Fii serios, sigur nu se va supara, traim in vremuri moderne, ce Dumnezeu! Du-te…

- Un politist vine seara acasa. Lumina era stinsa, sotia se culcase. Cand sa se bage si el in pat, sotia se scoala si ii cere o aspirina. Politistul se ridica, se imbraca pe intuneric si pleaca la farmacia din colt. Acolo farmacistul il intreaba : – Nu sunteti cumva ofiter de politie ? – Ba da. – Pai,…