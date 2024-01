Stiri pe aceeasi tema

- Un terminal de gaz lichefiat din portul Ust-Luga de la Marea Baltica rusa a fost afectat de un incendiu, a anuntat duminica guvernatorul regional, transmit AFP si Reuters. Terminalul, situat la circa 170 kilometri vest de Sankt Petersburg si 35 de kilometri de frontiera cu Estonia, este administrat…

- Dmitri Medvedev, actualul vicepresedinte al Consiliului de Securitate de la Moscova, a precizat ca Rusia va fi mereu in razboi cu Ucraina, iar un motiv pentru un nou atac va fi gasit chiar și in condițiile in care Kievul va adera la NATO, relateaza News.ro.„Este prea tarziu. Oricine se va afla la carma…

- Rusia va interpreta amplasarea unui contingent militar britanic pe teritoriul Ucrainei drept o declarație de razboi, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, intr-o postare pe Telegram. Astfel a comentat acesta semnarea acordului de colaborare dintre Marea Britanie…

- UPDATE Atacul rusesc asupra Harkovului a avariat infrastructura civilaFortele ruse au lovit Harkovul cu doua rachete S-300 miercuri seara, avariind infrastructura civila din centrul orasului, a raportat guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Syniehubov.Potrivit datelor preliminare, nu s-au inregistrat victime,…

- Cel putin zece persoane au fost ucise in urma unui atac rusesc cu rachete asupra capitalei ucrainene, Kiev, a anuntat primarul Vitali Kliciko pe aplicatia de mesagerie Telegram. Anterior, administratia militara a capitalei a comunicat pe Telegram ca sistemele de aparare antiracheta ale Ucrainei au fost…

- Rusia promite ca dezlanțuie iadul in Ucraina, dupa atacul ucrainenilor in Belgorod: 'Nu ramane nepedepsit!'14 persoane au murit si 108 au fost ranite intr-un atac ucrainean, sambata, la Belgorod, un oras rusesc aflat nu departe de granita, a anuntat Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta. Atacul…

- Fortele aeriene ucrainene au anuntat marti ca au distrus o nava a flotei ruse in Marea Neagra suspectata ca transporta drone iraniene folosite de Moscova in conflictul cu Kievul, noteaza AFP, citat de Agerpres."Marea nava de debarcare Novocerkassk" a fost "distrusa" de pilotii fortelor aeriene, au…

- Incurajata de esecul contraofensivei ucrainene, Moscova crede mai mult ca oricand ca pacea presupune o Ucraina amputata de regiunile sale estice si sudice, a declarat, intr-un interviu publicat miercuri, 6 decembrie, de AFP, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, potrivit Agerpres.Zaharova…