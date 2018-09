Un inalt functionar al statului a dezvaluit la DNA cum se dau HG-uri cu dedicatie pentru baronii PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a apariției in spațiul public a unor informații incorecte, D.S.V.S.A. Giurgiu face urmatoarele precizari: In Romania Pesta Porcina Africana evolueaza in 10 județe: Satu-Mare, Salaj, Bihor, Tulcea, Constanta, Braila, Ialomița, Galați, Calarași și Ilfov. In județul Salaj au fost confirmate numai…

- Jumatate din tara se afla sub avertizare Cod galben de ploi torentiale, vijelii si descarcari electrice pana joi, la ora 23:00, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). 24 de judete sunt vizate de aceasta avertizare, din care 15 total (Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui, Covasna,…

- Institutul National de Sanatate Publica anunța ca alte 208 cazuri de rujeola au fost confirmate în 16 judete si în Bucuresti, în ultima saptamâna, numarul total înregistrat de la începutul epidemiei ajungând la 14.596.Conform unui comunicat…

- Comandament de vreme rea la Palatul Victoria. Premierul Viorica Dancila a chemat miniștrii la raport, in urma inundațiilor din intreaga țara. La ședința de urgența de la Guvern, convocat de premier, participa vicepremierul și ministru al Mediului, Grațiela Gavrilescu, Ministrul de Interne, Ministrul…

- DNA o acuza pe Sevil Shhaideh de abuz in serviciu, cu consecințe deosebit de grave. Comunicatul DNA ”In dosarul mediatizat prin comunicatele nr. 716/VIII/3 din 13 iulie 2017, nr. 906/VIII/3 din 22 septembrie 2017 și 348/VIII/3 din 25 aprilie 2018, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție…

- Sevil Shhaideh, trimisa in judecata in dosarul „Belina”. Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a fostului ministru PSD Sevil Shhaideh, care ocupa, in prezent, in prezent consilier de stat al premierului Viorica Dancila. In același dosar, au fost trimise in instanța alte patru persoane, printre…