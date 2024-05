Stiri pe aceeasi tema

- S-a anunțat perioada in care microintreprinderile vor putea cere granturile de cate 20.000-200.000 EUR pentru investiții in 5 județe ale Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, in cadrul Programului REGIO Sud-Est, finanțat din fonduri europene.

- Mega acțiune in acest weekend in județul Galați. Peste o suta de polițiști din Galați, Braila, Bacau, Buzau, Tulcea și Vrancea au acționat pentru depistarea și sancționarea șoferilor aflați sub influența bauturilor alcoolice ori a unor substanțe psihoactive.

- Universitatea Ovidius din Constanta (UOC) organizeaza, in perioada 20 martie – 20 mai, o noua editie a campaniei de promovare a ofertei educationale – Zilele Portilor Deschise, la care sunt asteptati sa participe liceeni din judetele Constanta, Tulcea, Calarasi, Ialomita, Buzau, Galati, Braila, Vrancea.…

- Facultatea de Istorie si Stiinte Politice FISP din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta UOC organizeaza luni, 25 martie 2024, cea de a IV a editie a concursului de discursuri publice "Puterea Cuvintelor".Competitia se adreseaza elevilor din clasele a XI a si a XII a, de la liceele din judetele…

- Unitatile Administrativ-Teritoriale (UAT) se pot inscrie, in perioada 5 aprilie – 6 mai 2024, in programul ce vizeaza realizarea de sisteme de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate, pentru care a fost alocat un buget de 1,5 miliarde de lei, informeaza Administratia Fondului pentru…