Stiri pe aceeasi tema

- Sheikh Mohammed Mutumba, un imam din satul Kyampisi Village, districtul Kayunga (Uganda), a aflat la doua saptamani dupa ce s-a casatorit ca mireasa lui era de fapt un barbat, informeaza MSN, citat de digi24.ro.

- La doua saptamani dupa ce si-au unit destinele, un imam din Uganda a aflat ca proaspata lui sotie este in realitate barbat. Mirele platise pentru mireasa lui, printre altele, doua capre, doua pungi de zahar, un carton de sare si un Coran.

- Politistii au fost nevoiti sa foloseasca armanentul din dotare dupa ce au incercat sa il opreasca pe un individ extrem de violent, care isi injunghiase sotia in picioare si se pregatea sa o atace din nou cu un cutit.

- Personaj celebru in lumea mondena, Eduard Ursescu, cunscut drept "Edy de Romania", s-a transformat intr-un barbat de nota 10. Cel mai petrecareț milionar roman este un soț iubitor, care nu ezita sa-și rasfețe consoarta ori de cate ori are ocazia.

- O femeie din China, aflata in ultimele luni de sarcina a mers la un control de rutina la spital. In sala de așteptare, nimeni nu i-a oferit locul, astfel ca soțul sau a gasit imediat o soluție, transmite excelsior.com.mx.Vazand ca nimeni dintre cei aflați in sala de așteptare nu se ridica pentru a-i…

- Politistii galateni au pus in executare un mandat de arestare emis pe numele unui barbat de 36 de ani, care avea interdictie sa se apropie de sotia sa si de domiciliul comun la mai putin de 200 de metri.

- Ziarul Unirea Un barbat din comuna Ighiu și-a batut soția, apoi și-a dat foc: S-a ales cu dosar penal și ordin provizoriu de protecție pentru violența in familie Un barbat din comuna Ighiu și-a batut soția, iar apoi și-a dat foc. S-a ales cu dosar penal, pentru violența in familie și cu ordin provizoriu…

- Un lider religios musulman din Indonezia, care a lucrat pentru o organizație ce a elaborat o serie de legi stricte impotriva adulterului, a fost biciuit in public dupa ce a fost prins ca avea o aventura cu o femeie casatorita, scrie BBC News. Mukhlis bin Muhammad, membru al Consiliului Aceh Ulema (MPU)…